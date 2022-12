A1 UFFICIALE – Trehub torna a Moncalieri

L’Akronos Libertas Moncalieri è lieta di annunciare l’arrivo di Katarina Trehub



Per la pivot croata classe ’97 si tratta di un gradito ritorno in terra sabauda dopo la convincente esperienza del 2021, culminata con la promozione da protagonista in A1 dell’Akronos.



Trehub, 192 centimetri e tanta sostanza sotto le plance, è una giocatrice di grande esperienza internazionale che arriva alla corte di coach Spanu direttamente dal Portogallo dove ha giocato fino a poco fa nel Benfica.



Le prime parole di Katarina: «Sono felicissima…ho soltanto bei ricordi di Moncalieri e Torino. Il mio arrivo al PalaEinaudi nel 2021 è stata una delle esperienze più belle della mia carriera cestistica.

In più: ritrovo tante amiche con cui ho condiviso momenti fantastici e ne trovo altre con cui familiarizzare.

Qui mi piace tutto, dalla città all’ambiente, passando per il palazzetto e ovviamente il cibo.

Ad essere sincera era da un bel po’ che speravo di tornarci: e farlo in A1 è ancora più bello. Spero di dare il mio contributo e aiutare la squadra ad arrivare il più in fondo possibile. Sarà dura perché questo campionato è decisamente competitivo, ma ho già visto una squadra molto affiatata e agguerrita. Let’s go!»

