Virtus Segafredo Bologna comunica il rinnovo contrattuale di Beatrice Barberis, Valeria Battisodo ed Elisabetta Tassinari.

8 punti di media e 4.3 rimbalzi a partita per Beatrice Barberis nella stagione appena conclusa, con 18 punti nella sua miglior partita contro Lucca. Importante anche il suo contributo nei playoff, dove ha alzato notevolmente il livello delle sue prestazioni soprattutto nei quarti di fiale contro Sesto San Giovanni. Queste le parole dell’ala bianconera: “Ringrazio prima di tutto la Società per la fiducia dimostrata nei miei confronti e per darmi l’opportunità di far parte di una squadra che oltre a competere per vincere, parteciperà all’Eurocup. L’anno scorso abbiamo disputato un’ottima annata e quest’anno vogliamo alzare ancora l’asticella. Sono orgogliosa ed entusiasta di far parte di questo progetto. Non vedo l’ora di ricominciare.”

Esperienza e regia oculata per Valeria Battisodo che ha chiuso la stagione 20/21 con 6.8 punti e 3.5 assist a gara. A lungo tra le migliori giocatrici del campionato alla voce assist, Battisodo ha guidato la Segafredo fino alla semifinale scudetto. Queste le parole della playmaker bianconera: “Sono molto contenta e orgogliosa di far parte per un altro anno di questa storico Club, in cui ho trovato persone e dirigenti professionali e appassionati. Lo scorso anno importante in termini di risultati e personalmente mi sono trovata benissimo con il gruppo storico di italiane che mi ha accolto dal primo giorno facendomi subito sentire una di loro. Tutto ciò sarà fondamentale anche il prossimo anno coi nuovi innesti per il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi che Virtus Segafredo Bologna si è prefissata di raggiungere. Per me sarà molto stimolante tornare a lottare per lo scudetto e giocare una competizione cosi importante come l’Eurocup. Non vedo l’ora di iniziare e dare il mio contributo.”

Terza stagione in bianconero per il capitano Elisabetta Tassinari che ha chiuso il campionato con 6.3 punti di media a partita. Queste le parole della guardia bianconera: “È un rinnovo che mi rende felice ed orgogliosa. Più di ogni altra cosa, mi preme ringraziare il dottor Zanetti ed il Club per l’opportunità che, ancora una volta, mi è stata data. Giocare in una squadra così ambiziosa sarà uno stimolo ed una responsabilità. Non vedo l’ora di iniziare e di ritrovare la Segafredo Arena piena dei nostri tifosi.”

Uff.Stampa Basket Team Crema