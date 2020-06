A1 UFFICIALE – Umana Reyer Venezia conferma Ticchi e lo staff tecnico per il 2020/21

L’Umana Reyer ha il piacere di comunicare che Giampiero Ticchi sarà l’head coach della prima squadra femminile anche nella stagione 2020/2021. Insieme a coach Ticchi sono confermati anche gli assistenti Massimo Romano e Juan Pernias, e i preparatori atletici Davide Rocco e Alvaro Grespan.

Nella stagione che non si è conclusa a causa dell’emergenza sanitaria, l’Umana Reyer dopo 20 giornate aveva raccolto 17 successi in Serie A, qualificandosi ai quarti di finale di EuroCup tramite l’Eurolega, competizione conquistata ad inizio stagione con i playoff, che mancava a Venezia da 11 anni.

“Mi fa molto piacere continuare a lavorare con l’Umana Reyer che ringrazio per l’opportunità – commenta coach Giampiero Ticchi – E’ stato un anno di lavoro gratificante in una grande società con ottima organizzazione, purtroppo la stagione si è conclusa in un momento di ottima forma della squadra e vogliamo ripartire da dove abbiamo concluso per dare a club e tifosi le soddisfazioni che meritano.

Sono contento inoltre di continuare a lavorare con lo staff che è una squadra importante al pari di quella che scende in campo: uno staff di spessore come quello della Reyer è una componente molto importante per ottenere risultati.

Chi lavora a Venezia deve sempre puntare al massimo e faremo del nostro meglio per provare a vincere un trofeo. Non vedo l’ora di ricominciare”.

“Siamo contenti di proseguire la collaborazione con coach Giampiero Ticchi – le parole del Presidente Federico Casarin – La stagione si è fermata in un momento molto positivo per noi con una striscia aperta di otto vittorie consecutive in campionato e i quarti di finale di Eurocup da disputare. Abbiamo voglia di ripartire partendo dalla base del roster dell’anno scorso per continuare il percorso di crescita con una squadra competitiva e adatta al gioco dell’allenatore. Siamo inoltre contenti di confermare l’intero staff dando un segnale di continuità, ora stiamo lavorando alla costruzione della squadra con l’obiettivo di farci trovar pronti ed essere protagonisti”.

Uff stampa Umana Reyer Venezia