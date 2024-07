A1 UFFICIALE – Unique Drake approda a Battipaglia

Gran colpo di mercato per la O.ME.P.S. Battipaglia che, impreziosendo ulteriormente un roster già molto interessante, si regala una giocatrice molto promettente che, nonostante la giovane età, ha già fatto vedere cose notevolissime e che ha tutte le carte in regola per esaltare la tifoseria battipagliese con il suo basket efficace e spettacolare.

Il nono volto di Battipaglia (quarta staniera, seconda statunitense), è la guardia statunitense Unique Drake.

Nata a Columbia (South Carolina) il 9 dicembre del 2000, Unique è una rookie dalla personalità e dai numeri eccellenti che si spera possa confermare ed accrescere a Battipaglia.

Per lei, finora, cinque stagioni vissute presso la St. John’s University dove è stata protagonista di una crescita costante ed esaltante che l’ha portata, nella scorsa stagione – quella della definitiva maturazione – a chiudere con 18,4 punti di media, andando 28 volte in doppia cifra nelle 33 partite disputate e segnando 14 volte almeno 20 punti, firmando ben 4 trentelli e con un record fissato a quota 37.

Unique, insomma, è una giocatrice che, sebbene giovanissima, ha talento e personalità consistenti con le quali si prepara ad affrontare la prima stagione all’estero della carriera.

In attesa di vederle realizzare le sue giocate spettacolari, ecco le sue prime dichiarazioni da giocatrice biancoarancio.

D – Come ti fa sentire l’opportunità di giocare nella massima serie italiana? Conosci il campionato italiano e le giocatrici italiane?

R – Sono felice di poter disputare la Serie A1 Femminile italiana: sento che questo è un ottimo posto per mostrare il mio talento e competere con altre brave giocatrici.

D – E invece come ti senti riguardo all’opportunità di vivere nel nostro Paese?

R – Sono davvero molto entusiasta di poter vivere in Italia. Da dove vengo, non molte persone hanno l’opportunità di viaggiare verso l’Italia, nemmeno per le vacanze. Il fatto che io possa vivere lì e praticare lo sport che amo è una benedizione.

D – Potresti descriverti sia come donna che come giocatrice?

R – Come persona direi che sono gentile e premurosa: amo far ridere le persone e porto energia positiva ovunque vada.

Come giocatrice di basket sono molto divertente da guardare: sono una guardia atletica, veloce e capace di segnare in tanti modi diversi.

D – La prossima stagione sarà la tua prima all’estero. Sei pronta per questo nuovo capitolo della tua carriera?

R – Sono pronta per iniziare questo capitolo della mia vita. Non molte persone hanno questa opportunità, quindi ne approfitterò appieno.

Ufficio Stampa Polisportiva Battipagliese