A1 UFFICIALE – Valentina Bonasia torna a Battipaglia

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano” così cantava Antonello Venditti, versi splendidi che si adattano alla perfezione al primo annuncio di mercato della Battipaglia versione 2023/2024, quella del grande ritorno in Serie A1 Femminile.

Infatti, la prima giocatrice a comporre il roster della compagine affidata alla guida tecnica del confermato coach Vasilis Maslarinos sarà Valentina Bonasia che, in passato, è stata già ammirata in canotta biancoarancio.

Il play di Sulmona, come ricorderanno tifosi ed appassionati, ha giocato a Battipaglia per due stagioni (2014/2015 e 2015/2016), due stagioni speciali sia per lei che per la PB63 dal momento che hanno rappresentato, per entrambe, le prime esperienze in assoluto in massima serie.

Nelle due stagioni disputate in biancoarancio, Valentina ha collezionato 53 presenze, realizzando 254 punti, sfornando 39 assist e tirando con buonissime percentuali dal campo (vedi il considerevole 31% da tre) numeri, questi, di un certo spessore considerando che, come detto in precedenza, i suoi erano, appena 20enne, i primi passi in A1.

Lasciata Battipaglia, la Bonasia ha militato in diverse compagini, tutte assai prestigiose (Orvieto, Broni, Lucca, Campobasso e Castelnuovo Scrivia) ed in ognuna delle quali si è sempre comportata benissimo, facendosi apprezzare ovunque per il suo basket dinamico ed intelligente.

Ed ora, 7 anni dopo la sua partenza, eccola tornare in quella Battipaglia che, per lei, non ha mai smesso di essere speciale: basti pensare che, proprio allo Zauli, nello scorso marzo, ha vinto la Coppa Italia di Serie A2 Femminile (con Castelnuovo Scrivia) aggiudicandosi anche il titolo di MVP della manifestazione.

In attesa di rivederla in azione con, indosso, la canotta biancoarancio, ecco le dichiarazioni di Valentina da (nuovamente) giocatrice biancoarancio:

Cosa significa per te e quali emozioni provi nel tornare a giocare a Battipaglia?

“Sono molto contenta di tornare a Battipaglia dove ho trascorso due anni bellissimi. È una piazza assai speciale per me: lo prova il fatto che sono rimasta legata sia alla società che alla tifoseria: è sempre bello tornare in un posto che ti ha dato tanto ed al quale hai dato tanto”.

Quanto ed in quali aspetti sei cambiata, come donna e come giocatrice, dal 2016 (anno in cui si è conclusa la tua prima esperienza alla PB63) ad oggi?

“Dopo tanti anni di esperienza in giro per l’Italia sono sicuramente una Valentina diversa rispetto a quella di 10 anni fa. Mi sento sicuramente una persona più matura e una giocatrice più lucida, capace di gestire le diverse fasi di stagioni che, data la loro lunghezza, presentano, fisiologicamente, alternanza di alti e bassi”.

Hai seguito Battipaglia nelle due stagioni targate coach Maslarinos? Cosa pensi di lui e del suo lavoro?

“Credo che la sua riconferma dia ancora più credibilità al progetto della società che, così facendo, ha dato continuità al coach che ha costruito il gruppo che ha conquistato la serie A1. Maslarinos è un allenatore che, tra gli addetti ai lavori e nell’ambiente in generale, gode di tanta stima e non posso che essere entusiasta di iniziare a lavorare con lui ”.

Parlare di obbiettivi stagionali è più che prematuro. E allora ti chiedo: che Battipaglia speri di vedere, dal punto di vista della voglia e dell’atteggiamento, nel suo ritorno in massima serie? E quale contributo speri di dare alla squadra?

“Ritornare in A1 è stato un grande traguardo per la società e per tutta Battipaglia. Mi auguro che la città sia coinvolta come lo è stata nei recenti play-off, perché so che il pubblico della PB63 può essere un fattore rilevante. Personalmente non farò mai mancare spirito di sacrificio e dedizione: se questo approccio sarà condiviso da tutta la squadra sono sicura che vedremo una Battipaglia in grado di giocarsela con tutte”.

Il ritorno di Valentina Bonasia a Battipaglia è accolto con grande soddisfazione anche da parte del patron Giancarlo Rossini:

“Il nostro mercato comincia nel migliore dei modi, vale a dire con l’ingaggio di una giocatrice italiana che, per qualità, intelligenza ed esperienza, asseconda alla perfezione il desiderio di costruire un roster all’altezza di disputare da protagonista il massimo campionato.

Ma, oltre agli aspetti più propriamente cestistici, il ritorno di Valentina alla PB63 dimostra, ancora una volta, che a Battipaglia si sta benissimo e che questa città e questa società ti restano nel cuore. E dico ancora una volta perché il suo non è il primo ritorno registrato negli anni.

Siamo, dunque, molto felici di aver inaugurato con lei l’elenco delle giocatrici alle quali sarà affidato il compito di regalare a tifosi e sponsor quelle grandi soddisfazioni che tutti noi speriamo caratterizzeranno il nostro ritorno in A1”.

Ufficio Stampa Polisportiva Battipagliese