A1 UFFICIALE – Valeria Trucco rinnova con il Geas

Dopo la permanenza di Gwathmey, il roster per la stagione 24/25 del GEAS si arricchisce di un’altra conferma, non meno importante di quella annunciata ieri: la canotta #12 sarà ancora indossata da Valeria Trucco. Un rapporto ormai giunto al quarto anno consecutivo, sintomo della volontà di entrambe le parti di crescere insieme, mirando ad obiettivi sempre più ambiziosi. Valeria farà della sua duttilità ed atipicità delle caratteristiche difficili da trovare nelle sue pari ruolo, ancor di più se si pensa che parliamo di una classe ’99.

Ormai perno della squadra rossonera, anch’essa si può considerare una veterana tra le fila del GEAS, ruolo che la porterà ancor di più a pretoriana di coach Zanotti, che conosce ormai bene.



Classe ’99 di Torino, proveniente da una famiglia che respira pallacanestro, Valeria muove i primi passi nel mondo dello sport nella vicina Moncalieri. Da lì spicca il volo precocemente verso una adolescenza da girovaga: biennio a Battipaglia dal 2015 al 2017, ritorno a Torino per altri due anni, ancora Moncalieri.

La penultima tappa la vede a Ragusa, palcoscenico prestigioso che la porterà ad avere tanti occhi addosso. Dalla stagione successiva, 2021/2022 per la precisione, Valeria si accasa a Sesto San Giovanni, trovando uno staff che la farà crescere ed un ambiente che la adotta come se fosse ormai una di casa. 3 anni che la portano ad una maturazione definitiva, con cifre solide e minuti importanti.

Restano negli occhi i 17 stampati nella trasferta di Bologna, in quasi 40’ trascorsi sul parquet. Cresciuta esponenzialmente nei numeri a rimbalzo (23 raccolti a Campobasso nei quarti di Coppa Italia), siamo certi che anche la stagione 24/25 sarà fondamentale per la ragazza piemontese nella sua crescita personale e del GEAS.

Coach Cinzia Zanotti ha così salutato la conferma di Valeria: “Record di anni nella stessa squadra per Vale. Ci aspettiamo molto da lei, conosco bene le sue qualità e lavoreremo con tutto lo staff per farle emergere.”

Queste invece le prime parole di Valeria Trucco, sempre carica, entusiasta ed impaziente di iniziare la nuova stagione in rossonero: “Confermare il quarto anno consecutivo nella stessa società non è una cosa scontata per me, anzi, non ci avrei mai scommesso! In genere sono sempre stata una giocatrice che ha cambiato spesso. Ma a Sesto ho trovato la stabilità che cercavo, mi piace la fiducia che lo staff ha in me, mi piace il progetto per l’anno prossimo. Ci sono stati tanti fattori che hanno condizionato la mia scelta, senza pormi il dubbio se andarmene o meno. Sono molto contenta di aver firmato un altro anno e non vedo l’ora di vedere come sarà giocare nel nuovo palazzetto, sperando che vengano ancora più persone a vedere le partite! Speriamo di entusiasmare Sesto, Cinisello, Bresso e tutti quelli che avranno fiducia in noi. Sono super ottimista e positiva!”

Loris Bellitto – Ufficio Stampa GEAS Basket