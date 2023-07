A1 UFFICIALE – Vasiliki Louka firma con Brixia Basket

Si completa il roster 2023-2024 del Brixia Basket che parteciperà al prossimo campionato di serie A1. Lo casella ancora libera della seconda comunitaria viene riempita con l’ingaggio di Vasiliki Louka. Vasiliki, 27 anni appena compiuti, è un’ala-pivot di 192 cm, di nazionalità greca.

Ha alle spalle un curriculum importante, che parte da un’esperienza in Canada dal 2014 al 2019 alla University on Northern British Columbia. Vasiliki detiene ancor oggi il record per rimbalzi conquistati nel quadriennio universitario alla UNBC con ben 981.

Ha giocato poi in Grecia, Svezia, Turchia e, nell’ultima stagione, ha militato nel campionato polacco vestendo la maglia del Torun.

Interessanti le sue statistiche dell’ultimo anno con una media di 25 minuti a partita, 7,4 punti e oltre 5 rimbalzi.

Giocatrice di area, ha una esperienza significativa anche a livello di rappresentativa nazionale avendo giocato nel Team della Grecia sia a livello giovanile che senior.

Un rinforzo sotto le plance che sicuramente, in accoppiata con Sarah Boothe, renderà Brixia una squadra con centimetri e peso importante aumentando di molto il potenziale sia offensivo che difensivo.

Benvenuta Vasiliki!

UFF.STAMPA BRIXIA BASKET