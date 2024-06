A1 UFFICIALE – Venezia blinda Lisa Berkani

Soprannominata “El Tornado” per la sua capacità di far sedere le avversarie entusiasmando il pubblico con le sue giocate spettacolari, è stata protagonista dell’ultimo titolo Tricolore.



Nella prima stagione Reyer ha collezionato 48 presenze chiudendo il campionato Techfind di serie A1 con 9.7 punti, 3 assist e 2.3 rimbalzi di media. Nella serie di finale Scudetto ha avuto un exploit nei numeri con 16.6 punti, il 100% ai liberi (17/17), il 47% nel tiro da due, il 33% nel tiro da tre, 4.3 assist e 2.6 rimbalzi. Numeri importanti anche in Eurocup Women dove è stata la seconda miglior marcatrice e assist-man della squadra con una 11.2 punti, 3 assist e 2.5 rimbalzi.

Lisa Berkani

Sono molto contenta ed entusiasta di avere l’opportunità di giocare ancora con l’Umana Reyer che ringrazio, un club storico ed ambizioso che mi dà la possibilità di giocare ad alto livello, sia in Italia che in Europa.

Questa stagione è stata meravigliosa ed emozionante coronata dalla vittoria dello Scudetto. L’unione e l’energia positiva che si è creata è qualcosa che mi è rimasto nel cuore, così come l’affetto dei tifosi che ci hanno supportato tutta la stagione. Per me questo lato umano è molto importante per stare bene in una società.

Chiaramente vogliamo continuare su questa strada, sappiamo che non potremo mai essere perfette ma mettendo il noi davanti all’io, migliorando e lavorando insieme con la stessa mentalità e dedizione possiamo raggiungere grandi traguardi. L’obiettivo della prossima stagione è quindi quello di alzare l’asticella e continuare a vincere. Giocheremo l’Eurolega e sono sicura che portando gli insegnamenti delle esperienze di quest’anno potremo insieme raggiungere qualcosa di grande.

