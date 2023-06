A1 UFFICIALE – Venezia conferma Mazzon e lo staff tecnico

By

L’Umana Reyer ha il piacere di comunicare che lo staff tecnico della prima squadra femminile è stato confermato per la stagione 2023/2024.

Per Andrea Mazzon sarà la terza stagione in orogranata come head coach della prima squadra femminile (è stato anche capo allenatore della prima squadra maschile dal 12 gennaio 2010 al 13 novembre 2013). Con il team orogranata ha collezionato 81 presenze con un bilancio di 59 vittorie e 22 sconfitte (73% di vittorie) centrando due semifinali playoff, una semifinale e una finale di Coppa Italia, una semifinale e una finale di Eurocup Women.

Per l’assistant coach Michele Dall’Ora sarà la terza stagione in orogranata. Quest’anno ha fatto la sua prima partita da capo allenatore al Taliercio contro Geas portando a casa una vittoria.

“Sono molto felice della fiducia datami dalla società e dal coach in questi due anni – il commento di Dall’Ora – questo mi rende ancora più entusiasta nel poter portare avanti il progetto iniziato insieme. Sono sicuro che anche la prossima stagione riusciremo ad emozionare il pubblico che negli ultimi mesi ci ha supportato con grande energia e fiducia.”

Per l’assistant coach Francesca Di Chiara sarà la seconda stagione in laguna.

“Sono entusiasta e grata di poter continuare a lavorare in Reyer – le parole di Di Chiara – Ho trovato un bellissimo ambiente sia a livello umano che professionale e con lo staff si è creato un gruppo di lavoro veramente coeso. Sono felice di proseguire questo progetto lavorativo, iniziato lo scorso anno, e continuare a crescere insieme.”

Inoltre Davide Rocco, che ha iniziato nel settore giovanile orogranata nel 2008 per poi passare nella prima squadra femminile nel 2011, ricoprirà nuovamente il ruolo di preparatore atletico, mentre il team manager Pietro Scibetta è confermato per la seconda stagione consecutiva.

