A1 UFFICIALE – Venezia ingaggia Lisa Berkani

L’Umana Reyer ha il piacere di annunciare il raggiungimento dell’accordo con la giocatrice Lisa Berkani, che farà parte del roster della prima squadra femminile per la stagione sportiva 2023/24. Nata a Beaumont (Francia) il 19 maggio 1997, combo guard di 176 cm è una giocatrice molto creativa, di grande talento e raggio di tiro importante, capace di giocare in entrambi i ruoli di guardia. E’ soprannominata “El Tornado” per le sue spiccate doti nel dribblare le avversarie.



Nella scorsa stagione ha indossato la maglia delle Kangoeroes Mechelen in Belgio (la sua prima esperienza all’estero), giocando un’ottima Eurolega da 13.7 punti, 4.4 assist e 3.1 rimbalzi a partita. High in Eurolega contro Schio, con 21 punti in 36 minuti al PalaRomare conditi da 6 assist e 4 rimbalzi.

