A1 UFFICIALE – Vigarano allunga il roster con Anja Marinkovic

Vigarano allunga il roster: arriva Anja Marinkovic, guardia/ala di 178 centimetri, di scuola americana e passaporto serbo/croato.

In questa stagione ha militato nel campionato serbo con 14.6 punti, 4 rimbalzi e 2 assist in 16 partite giocate. Sarà a disposizione di coach Castelli per questo finale di stagione, garantendo una maggiore profondità della rosa.

“Dopo le partenze di Tapley e Landi – commenta il DS Bagnoli – volevamo allungare la rosa per dare al coach la possibilità di nuove soluzioni. Ora è capitata questa opportunità che ci consente alcune varianti sui due lati del campo e l’abbiamo colta. Anja è molto giovane e molto motivata e questo la aiuterà nel suo inserimento. È forte fisicamente ed una buona tecnica uno contro uno. Con questa operazione che segue quella dì Guilavogui e Laterza il mercato di Vigarano credo proprio che sia terminato”.

Uff.Stampa Pall.Vigarano