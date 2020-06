A1 UFFICIALE – Vigarano annuncia la firma di Giulia Sorrentino

Dopo l’ufficialità di Policari, la Pallacanestro Vigarano 2008 del presidente Marco Gavioli annuncia l’arrivo in Emilia della play/guardia Giulia Sorrentino classe ‘98, la passata stagione in serie A2 a Civitanova Marche.

Giulia si presenta così: ”Sono contenta di questa nuova esperienza che mi attende.Mettero’ tutte le energie necessarie per farmi trovare pronta.

Anno scorso e’ stata per me una stagione importante,poi la pandemia ha bloccato tutto.

Adesso ho solo voglia di ricominciare, mi piacciono molto le sfide e le affronto sempre con il petto in fuori. Sono felice che una società come Vigarano abbia pensato a me.Mi piace giocare in velocità, quest’anno ho lavorato molto anche in difesa.”

Sorrentino quest’anno ha viaggiato a 17,2 punti a partita con 18 di valutazione superando quota 30 punti realizzati in ben tre occasioni.

Numeri importanti per una atleta giovanissima che può ricoprire sia il ruolo di play che di guardia.

Continua così il mercato delle V del presidente Gavioli che guarda ora verso l’estero…anche oltre oceano.

LA CARRIERA

2013-2014: C.U.S. Chieti (A1): 15 games: 3.3ppg, 1.2rpg, played also for junior team

2016-2017: Dike Napoli (Seria A1): 4 games: 0pts

2017-2018: C.U.S. Cagliari (Serie A2, starting five): 27 games: 8.9ppg, 3.1rpg, FGP: 35.8%, 3PT: 28.9%, FT: 66.2%

2018-2019: Orza Rent Nico Basket Femminile Pistoia (Serie A2): 24 games: 9.2ppg, 2.8rpg, 1.3apg, FGP: 39.4%, 3PT:19.0%, FT: 85.7%

2019-2020: Feba Civitanova Marche (Serie A2, starting five): 21 games: Score-1(17.4ppg), 3.9rpg, 2.3apg, 1.6spg, FGP: 43.7%, 3PT: 25.0%, FT: 74.4%

–

Uff stampa Pallacanestro Vigarano 2008