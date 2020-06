A1 UFFICIALE – Vigarano annuncia la firma di Policari

La prima casella delle atlete che faranno parte del nuovo Roster della nuova Pallacanestro Vigarano è finalmente realtà. Lavorando sotto traccia il presidente Gavioli e il nuovo General Manager Bagnoli,hanno colpito e centrato un grande acquisto. Si tratta della Ala piccola Elisa Policari,proveniente da Alpo(A2) dove stava giocando una grande stagione,interrotta sul piu’ bello dalle note vicende del Corana virus. Parlando a ruota libera con lei, ti conquista subito con la sua dolce voce e il suo tipico accento romano e ci tiene subito a dirlo: “So de Roma,dove ho sempre giocato fino ai 14 anni,poi in sucessione Umbertide,Battipaglia(dove ho vinto lo scudetto u.20),poi Faenza,dove siamo arrivate ai playoff,ed infine lo scorso anno ad Alpo.”

Le faccio notare di aver visto delle sue foto sui social dove lei indossa la divisa della nazionale Italiana,ed allora Elisa riparte

di slancio snocciolandomi il suo “palmares” azzurro:”da quando sono entrata di età nelle under 15,non sono più uscita dal giro delle nazionali giovanili,e nel 2016(U.20),con l’annata ’96 abbiamo vinto l’argento europeo.Sono un’atleta che non si tira indietro davanti alle responsabilità che una partita ti porta ad affrontare, cercando continui e nuovi stimoli, stimoli che ho ritrovato a mille,il giorno in cui il mio procuratore mi ha detto dell’interessamento di Vigarano,ho avuto un giorno di smarrimento,non mi ricordavo in che serie giocava Vigarano, o comunque lo sapevo ma avevo bisogno di conferme certe, ma dopo aver controllato il sito della Legabasket,dopo essermi ripetutamente pizzicata il braccio,ho detto si,voglio giocare in A1 nella prossima stagione e voglio farlo a Vigarano.” Questa è Elisa Policari,che conclude l’intervista chiedendomi sempre nel suo romano “ma chi sono le mie compagne di squadra?”

Gli ho risposto col cuore in mano……..al momento tu sei la prima,non posso dirti niente,perché la nostra dirigenza sta’ lavorando

talmente dietro le quinte,che ………..lampo di genio,convoco con una scusa patetica il General Manager Bagnoli che mi guarda,mi ammicca mi fa l’occhiolino e mi dice:”la squadra è ormai completa,puoi comunicare ai giornali che entro 48 ore comunicheremo il secondo acquisto”……….booo io l’ho detto,ma state certi dirigenza di Vigarano,che entro quelle ore tornerò all’attacco,sperando che coach Castelli possa iniziare a sfregarsi le mani,e a pensare a come utilizzare al meglio Elisa e le sue compagne.

