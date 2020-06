A1 UFFICIALE – Vigarano annuncia la pivot ucraina Yurkevichus

Continua la campagna acquisti di Vigarano con l’arrivo del centro ucraino Tatyana Yurkevichus, 25 anni 187 cm che, alla squadra allenata da coach Castelli, porterà in dote rimbalzi, agonismo e difesa.

Arriva dal campionato ungherese (Pinkk-Pecsi) dove ha giocato 16 gare con 7,2 p a partita e 8 rimbalzi, per lei anche Polonia e Bielorussia.

Ecco le prime parole dell’atleta: “Ho giocato in vari campionati europei ma volevo venire in Italia e per questo sono molto felice.

Posso ricoprire sia il ruolo di ala grande che di centro.

Gioco generosa, non mi tiro mai indietro e spero che i tifosi mi apprezzino per questo perché daro’ sempre il 100%. Ho amiche che mi parlano sempre bene di Vigarano e non ho esitato un attimo a firmare.”

Con l’inserimento di Yurkevichus la squadra prende forma ed ora la dirigenza cercherà di completare il reparto lunghe guardando anche oltre oceano.

–

Uff.stampa Pallacanestro Vigarano 2008