A1 UFFICIALE – Vigarano annuncia Macarena Rosset

Vigarano mette a segno il colpo Rosset.

Si parlava di qualche ora per definire l’accordo è così è stato.

Macarena Rosset torna in terra Ferrarese per vestire la maglia delle V di Vigarano.

“Sono molto contenta di tornare in Italia-parla l’italo/argentina-volevo tornare e giocare in A1 sono grata al presidente Gavioli per la chiamata.

Sto bene fisicamente , ho voglia di iniziare con le nuove compagne.Conosco Sorrentino dai tempi di Chieti quando era una bimba del settore giovanile sono contenta di ritrovarla qui a Vigarano dove mantengo rapporti di amicizia con molte persone.

Sono soddisfatta della mia carriera ,ho avuto la fortuna di esordire molto giovane e giocare competizioni internazionali con la maglia dell’Argentina ma,penso che il campionato italiano sia sempre uno dei più difficili.Sono tonta a questa nuova sfida.

La squadra??seguo con interesse gli acquisti della società…saremo una squadra da battaglia..!!”

Prosegue la campagna estera con societa’ attenta, sul fronte straniero nei ruoli vicino a canestro.L’attenzione si sposta sul ruolo di centro ed ala grande con Presidente e GM confermano novità in vista….a breve….

Ufficio stampa Pallacanestro Vigarano 2008