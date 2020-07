A1 UFFICIALE – Vigarano ingaggia l’ala/centro Ja’Tavia Tapley

Si chiama Ja Tavia Tapley è alta 191 centimetri ed ha giocato l’ultima stagione sportiva in NCAA div1 con Arizona State chiudendo con 11,2 punti a partita conditi con 7 rimbalzi ed 1,5 assist.

Tapley ad Arizona State si è più volte messa in evidenza per le sue statistiche cerchiando la tripla doppia in varie occasioni.

E’ il centro che Vigarano aspettava e che dovrà portare in dote punti, rimbalzi ed agonismo.

Dividerà il lavoro sotto canestro con l’ucraina Yurkevichus dando solidità al reparto.

Soddisfatta la ragazza che si presenta così ai tifosi: “Sono contenta di questa opportunità.

Volevo venire in Europa ed in particolare in Italia, che ho visto solo venendo in vacanza, ma che mi è rimasta nel cuore.

Posso giocare ala forte e centro, so che devo sempre lavorare duro e per mi metterò a disposizione della squadra.

Sono felice di far parte di questo Club, è per me una grande opportunità”.

Soddisfatto anche il DT Bagnoli che ci presenta il nuovo acquisto: ”Si tratta di una giocatrice giovane al primo anno in Italia sulla quale abbiamo visto ottime qualità fisiche abbinate ad una ottima tecnica.

Lavora bene vicino a canestro, con entrambe le mani, è esplosiva a rimbalzo e passa bene la palla. Chiederemo alla ragazza di mettere in campo sempre il 100%, sarà importante per lei la capacità di ambientarsi al campionato”.

Il mercato di Vigarano però non si ferma.

La Rosa sarà completata in settimana con ancora qualche inserimento

–

