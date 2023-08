A1 UFFICIALE – Vincenzo Di Meglio è il nuovo allenatore della Oxygen Roma

Vincenzo Di Meglio è il nuovo allenatore della Oxygen Roma

L’Oxygen Roma Basket è lieta di annunciare la nomina di Vincenzo Di Meglio come capo allenatore per il suo primo campionato di Serie A1.

Di Meglio ha iniziato la carriera di allenatore a 17 anni a Torre del Greco per trasferirsi a breve all’allora Jcoplastic Battipaglia, al fianco di coach Andrea Capobianco. Successivamente si sposta alla Pallacanestro Salerno, per poi fare da assistente a Rimini in Lega Due prima del ritorno al lavoro nel settore giovanile, in piazze di livello come Teramo, Torino (sponda PMS Basketball), Caserta e Brescia per poi chiudere con l’esperienza a Campobasso, comprensiva di settore femminile, prima dell’arrivo a Roma.

Da sottolineare inoltre le diverse esperienze con le Nazionali Giovanili, tra cui l’ultima nell’Europeo maschile Under 18, con le medaglie ottenute in azzurro (due bronzi al Torneo di Mannheim e uno all’Europeo di Samsun) a sommarsi alle varie partecipazioni alle Finali Nazionali, con la conquista del titolo di Campione d’Italia Under 20 2017 con la PMS Torino e alla formazione di tantissimi ragazzi impegnati nelle massime competizioni nazionali e internazionali, come Marko Simonovic, Bruno Mascolo, i fratelli Tommaso e Lorenzo Baldasso, Guglielmo Caruso, Kaspar Treier, Achille Polonara e Peppe Poeta.

Vincenzo è pronto per l’incarico: “La sfida posta da questo progetto in una grande città come Roma era troppo affascinante per non essere accettata. Ringraziando la proprietà per l’opportunità, insieme a tutta la squadra ci faremo trovare pronti per questa avventura con la massima determinazione possibile.”

Ufficio stampa Oxygen Roma Basket