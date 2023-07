A1 UFFICIALE – Virtus Bologna, ecco il colpo Chiara Consolini

Virtus Segafredo Bologna comunica di aver raggiunto un accordo con Chiara Consolini per la prossima stagione.

Consolini nasce a Peschiera del Garda il 20 maggio 1988. Guardia/ala di 182 cm, debutta nel campionato di Serie A1 nella stagione 2004/05 vestendo la maglia di Schio. Nel 2008 passa un anno a Lucca, dove ha viaggiato con una media di 19.4 punti, 3.8 rimbalzi e il 40% da 3 punti, per poi approdare a Umbertide dove rimane per due stagioni. Di ritorno a Schio, nel 2012 aiuta la squadra a conquistare la Supercoppa, segnando 14 punti, la Coppa Italia e lo Scudetto. Consolini firma nuovamente per Umbertide nel 2013, dove diventa capitana della squadra, e dal 2015 a oggi ha vestito la canotta di Ragusa, anche qui in qualità di capitana.

Protagonista in la maglia azzurra dal 2010, Consolini ha all’attivo 124 partite con la Nazionale Italiana di 3×3 con la quale ha partecipato alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Virtus Segafredo Bologna dà il benvenuto ufficiale a Chiara Consolini nella grande famiglia bianconera!

