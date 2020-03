A1 UFFICIALE – Zempare lascia Lucca

Il Basket Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca comunica la risoluzione consensuale del contratto della cestista Batabe Zempare. Una decisione sofferta da entrambe le parti ma che, alla luce della situazione venutasi a creare, di comune accordo è stata presa a tutela della giocatrice, già partita per tornare negli Usa. Il Basket Le Mura ringrazia Batabe Zempare per la professionalità, l’impegno e l’attaccamento ai colori biancorossi sempre dimostrati, augurandole le migliori fortune in campo sportivo.