A1 – Venezia, in regia obiettivo Lisa Berkani

Titoli di coda tra Yasuma e Venezia. La giocatrice nipponica, delusione dell’ultima stagione in maglia orogranata non dovrebbe essere confermata in vista del nuovo anno. Ai dettagli ci sarebbe infatti l’arrivo di una nuova regista: si tratta della nazionale francese Lisa Berkani, reduce da un campionato in Belgio, con la divisa di Kangoeroes chiuso con 12 punti e 5 assist di media a partita.

LA CARRIERA

2014-2015: Tango Bourges Basket (LFB): 5 games: 1.2ppg; Euroleague: 3 games: 2.0ppg, played mostly for junior team

2015-2016: Lattes Montpellier Agglomeration Basket (LFB): 28 games: 4.2ppg, 1.4rpg, 1.4apg

2016-2017: USO Mondeville (LFB, starting five): 27 games: 12.2ppg, 2.9rpg, 3.1apg, 1.2spg, FGP: 40.5%, 3PT: 32.6%,

FT: 69.1%

2017: drafted by Minnesota Lynx (WNBA, 2rd(24))

2017-2018: USO Mondeville (LFB, starting five): 17 games: 11.4ppg, 3.6rpg, 4.5apg, 1.5spg, FGP: 48.0%, 3PT: 24.1%,

FT: 67.3%

2018-2019: Tango Bourges Basket (LFB): 14 games: 4.1ppg, 1.6apg, 1.0spg: Euroleague: 9 games: 2.4ppg, in Feb.’19

moved to Villeneuve D’Ascq ESB Lille Metropole (LFB): 12 games: 7.7ppg, 1.7rpg, 3.4apg, FGP: 35.7%, 3PT: 33.3%, FT:

91.7%

2019-2020: Villeneuve D’Ascq ESB Lille Metropole (LFB, starting five): 16 games: 10.3ppg, 1.9rpg, 2.3apg, FGP: 38.0%,

3PT: 33.8%, FT: 85.7%

2020-2021: Villeneuve D’Ascq ESB Lille Metropole (LFB, starting five): 21 games: 12.6ppg, 3.0rpg, 3.1apg, FGP: 42.1%,

3PT: 28.3%, FT: 82.4%; EuroCup: 5 games: 11.0ppg, 3.0rpg, 3.2apg, 1.2spg, FGP: 45.8%, 3PT: 36.4%, FT: 90.0%

2021-2022: Flammes Carolo Basket Ardennes (LFB): 23 games: 9.6ppg, 2.2rpg, 3.7apg, FGP: 39.2%, 3PT: 30.2%, FT:

89.4%; EuroCup: 12 games: 10.6ppg, 2.0rpg, 3.3apg, FGP: 56.3%, 3PT: 28.2%, FT: 81.3%; EuroCup Qualifiers: 2

games: 10.5ppg, 2.0rpg, 3.0apg, 1.0spg

2022-2023: Kangoeroes Basket Mechelen (Belgium-Top Division Women, starting five): 25 games: 11.8ppg, 4.1rpg,

Assists-2(5.6apg), 2.0spg, FGP: 58.6%, 3PT: 25.2%, FT: 83.0%; Euroleague: 14 games: 13.7ppg, 3.1rpg, 4.4apg, FGP:36.1%, 3PT: 33.0%, FT: 91.3%