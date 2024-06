A1 – Venezia, nel mirino Laksa e Megan Gustafson

By

Venezia si prepara a un mercato di nomi importanti dopo la conquista dello scudetto. La formazione orogranata sarà infatti protagonista della nuova EuroLeague e si prepara per esserne protagonista e non solo comparsa.

Secondo quanto riportato da “La Nuova Venezia” nell’articolo odierno di Giuseppe Malaguti due i nomi maggiormente inseguiti in questo periodo.

Il primo è quello di Megan Gustafson: pivot americana, ha indossato la divisa delle London Lions nella stagione appena terminata chiudendo con 16 punti e 5 rimbalzi di media a partita. Importante anche il contributo in ottica Eurocup, con le inglesi vincitrici del trofeo Attualmente sta disputando la WNBA con le Las Vegas Aces.

Il secondo nome è invece quello di una vecchia conoscenza del campionato italiano. Nel reparto esterne è infatti molto calda la pista Kitija Laksa, con un passato prima a Schio e poi con la Virtus Bologna. Classe 1996, nell’ultima stagione è stata protagonista in Turchia al Fenerbahce dove ha chiuso con 10 punti e 3 rimbalzi di media a partita.

Per quanto riguarda le conferme dovrebbero esser ben otto con Villa, Santucci, Berkani, Fassina, Pan, Kuier, Shepard e Cubaj ancora in orogranata. In uscita invece Nicolodi e Meldere, con quest’ultima diretta a Campobasso.