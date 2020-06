A1 – Venezia, sotto canestro piace Temi Fagbenle

La Reyer Venezia continua a sondare sotto banco il mercato. Il nome caldo delle ultime ore è di quelli importanti, con le lagunari che hanno messo nel mirino la lunga Temi Fagbenle. Classe 1992, la giocatrice inglese non ha certamente bisogno di presentazioni con un sacco di squadre nel suo curriculum. Protagonista anche in WNBA con le Minnesota Lynx, Fagbenle è reduce dall’esperienza in Spagna con il Perfumerias Avenida dove ha collezionato 8 punti e 6 rimbalzi di media a partita. Si tratterebbe sicuramente di un innesto importante, che confermerebbe le ambizioni della Reyer nei piani alti al contrario del restyling che sta operando Ragusa. Possibile inoltre anche la conferma di Petronyte, che dovrebbe rimanere un’altra stagione con le orogranata completando così il pacchetto di straniere insieme all’arrivo ormai definito di Anderson.

LA CARRIERA

2011-2012: Harvard University (NCAA): 1 game: 0pts

2012-2013: Harvard University (NCAA, starting five): 29 games: 12.3ppg, 7.7rpg, 1.1apg, 1.0spg, 1.3bpg, FGP: 57.8%, 3PT: 66.7%, FT: 68.4%

2013-2014: Harvard University (NCAA, starting five): 29 games: 13.3ppg, 9.3rpg, 1.7apg, 1.4bpg, FGP: 55.4%, 3PT: 28.6%, FT: 70.5%

2014-2015: Harvard University (NCAA, starting five): 5 games: 13.4ppg, 9.0rpg, 1.0apg, 2.0spg, 1.0bpg, FGP: 50.0%, FT: 81.8%

2015-2016: University of Southern California (NCAA, starting five): 32 games: 13.6ppg, 8.7rpg, 1.3apg, 1.8spg, 1.2bpg, FGP: 51.4%, 3PT: 25.0%, FT: 70.5%

2016: drafted by Minnesota Lynx (WNBA, 3rd(35))

2016: Minnesota Lynx (WNBA), only pre-season

2017: Minnesota Lynx (WNBA): 23 games: 1.3ppg

2017-2018: CCC Polkowice (Poland-BLK, starting five): 29 games: 15.3ppg, 6.2rpg, 1.7apg, FGP: 60.5%, 3PT: 33.3%, FT: 69.1%; Euroleague: 13 games: 10.8ppg, 6.5rpg, 1.0apg, FGP: 51.8%, 3PT: 33.3%, FT: 79.2%

2018: Minnesota Lynx (WNBA): 31 games: 3.5ppg, 2.1rpg

2018-2019: CCC Polkowice (Poland-EBLK, starting five): 32 games: 13.6ppg, 7.1rpg, 1.3apg, 1.2spg, Blocks-3(1.3bpg), FGP: 53.3%, 3PT: 43.8%, FT: 72.5%; Euroleague: 16 games: 13.6ppg, 6.0rpg, 1.3apg, 1.0bpg, FGP: 49.4%, 3PT: 40.0%, FT: 85.4%

2019: Minnesota Lynx (WNBA): 18 games: 4.9ppg, 2.8rpg

2019-2020: Botasspor Adana (Turkey-KBSL): 5 games: 10.0ppg, 7.2rpg, 1.4spg, FGP: 43.9%, 3PT: 25.0%, FT: 40.0%, in

Dec.’19 moved to Perfumerias Avenida Salamanca (Spain-Liga Dia, starting five): 6 games: 7.7ppg, 6.3rpg, 1.0apg, 1.7spg, 1.0bpg, FGP: 53.7%, FT: 50.0%