A1 – Vigarano, in arrivo l’argentina Macarena Rosset

Terza firma in arrivo per Vigarano, che dopo aver ufficializzato le firme di Policari e Sorrentino è pronta ad annunciare la firma di Macarena Rosset. La giocatrice classe 1991 torna così in Italia dopo aver lasciato San Giovanni Valdarno nel Gennaio scorso, quando chiuse la sua avventura con 14 punti e 6 rimbalzi di media a partita.

LA CARRIERA

2008: Velez Sarsfield (Liga Nacional)

2009: Velez Sarsfield (Liga Nacional)

2010: Velez Sarsfield (Liga Nacional)

2011: Velez Sarsfield (Liga Nacional, starting five)

2012: Velez Sarsfield (Liga Nacional, starting five)

2013: Velez Sarsfield (Liga Nacional, starting five): 3 games: 17.7ppg, 5.7rpg, 2.0apg, 1.0spg, FGP: 61.5%, 3PT: 25.0%,FT: 62.5%

2013-2014: Velez Sarsfield (Torneo Federal): 3 games: 17.7ppg, 5.7rpg, 2.0apg, 1.0spg, in Nov.’13 moved to C.U.S. Chieti

(Italy-A1, starting five): 13 games: Score-2(17.2ppg), 4.2rpg, 1.3apg, FGP: 48.9%, 3PT: 30.2%, FT: 75.4%

2014: Velez Sarsfield (Torneo Federal, starting five): 17.2ppg

2014-2015: Bonfiglioli Ferrara BK (Italy-Serie A2, starting five): 26 games: 14.9ppg, 4.4rpg, 2.0apg, 2.1spg, FGP: 51.0%,

3PT: 33.7%, FT: 77.2%

2015: Atletico Penarol (Superleague, starting five): 6 games: 15.7ppg, 3.5rpg, 2.5apg, 1.2spg, FGP: 52.2%, 3PT: 30.0%,FT: 82.4%

2015-2016: Bonfiglioli Ferrara BK (Italy-Serie A2, starting five): 30 games: 14.5ppg, 4.6rpg, 2.4apg, 1.8spg, FGP: 48.3%,3PT: 31.6%, FT: 81.0%

2016-2017: Elangeni Falcons Bad Homburger TG (Germany-2.Bundesliga, starting five): 9 games: 15.8ppg, 4.6rpg,

4.8apg, 1.6spg, 2FGP: 49.5%, 3FGP: 27.8%, FT: 84.6%, in Dec.’16 moved to Rittmeyer Giants Marghera (ItalySerie A2, starting five): 18 games: Score-4(17.1ppg), 7.2rpg, Assists-1(5.0apg), 2.7spg, FGP: 50.3%, 3PT: 28.9%, FT:

82.1%

2017: Atletico Velez Sarsfield (Superliga, starting five): 6 games: 16.0ppg, 6.2rpg, 3.3apg, 1.7spg, FGP: 46.9%, 3PT: 17.6%, FT: 90.0%

2017-2018: Associacio Esportiva Sedis Basquet (Spain-LFB): 10 games: 7.0ppg, 2.5rpg, 2.4apg, FGP: 37.0%, 3PT:30.0%, FT: 94.7%

2018: Obras Basket Buenos Aires (Argentina-LaLiga): 15 games: Score-4(16.3ppg), 5.4rpg, Assists-2(5.5apg), 1.8spg,FGP: 40.5%, 3PT: 36.5%, FT-1(87.3%, starting five)

2018-2019: RR Retail Galli San Giovanni Valdarno (Italy-Serie A2, starting five): 28 games: Score-2(20.0ppg), 5.0rpg,2.9apg, 1.3spg, FGP: 48.0%, 3PT: 29.7%, FT: 82.3%

2019-2020: RR Retail Galli San Giovanni Valdarno (Italy-Serie A2, starting five): 9 games: 13.8ppg, 6.2rpg, 4.1apg, 1.7spg, 2FGP: 36.9%, 3FGP: 34.5%, FT: 82.1%