A1 – Vigarano, primo squillo: in arrivo Policari

Prima firma in arrivo per Vigarano, al lavoro per allestire il roster per coach Castelli. E’ infatti ai dettagli l’approdo al club estense di Elisa Policari, reduce da una stagione ad Alpo dove ha chiuso con 11 punti e 7 rimbalzi di media a partita.

LA CARRIERA

2016-2017: Treofan Battipaglia (Serie A1): 17 games: 1.9ppg, 1.3rpg

2017-2018: Treofan Battipaglia (Serie A1, starting five): 19 games: 3.6ppg, 1.7rpg

2018-2019: Treofan Battipaglia (Serie A1): 4 games: 3 points, 2.3rpg, 1.0apg, in Dec.’18 moved to Infinity Bio Faenza

(Serie A2, starting five): 20 games: 9.9ppg, 4.8rpg, 1.4apg, FGP: 37.6%, 3PT-2(43.7%), FT: 60.6%

2019-2020: Alpo Basket VillaFranca (Serie A2, starting five): 19 games: 11.1ppg, 6.7rpg, 1.0apg, 1.2spg, FGP: 52.8%, 3PT: 21.1%, FT: 69.0%