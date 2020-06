A1 – Vigarano senza sosta, anche Landi nel mirino

Vigarano prosegue senza sosta la campagna di rafforzamento. Il club estense ha infatti messo nel mirino anche Arianna Landi: classe 1996, Landi è reduce da una buona stagione al Cus Cagliari dove in 31 minuti a partita ha chiuso con 7 punti e 5 rimbalzi di media. Landi potrebbe così essere la quarta pedina del nuovo roster dopo gli annunci di Policari, Sorrentino e Rosset.

LA CARRIERA

2011-2012: Meccanica Nova Bologna (A2): 18 games: 1.0ppg, 1.7rpg, played mostly for junior team

2012-2013: Meccanica Nova Bologna (A2): 3 games: 0.7ppg, 1.3rpg, 2.0spg, played mostly for junior team

2013-2014: Meccanica Nova Bologna (A2): 17 games: 6.0ppg, 3.9rpg, 2.6spg, FGP: 31.2%, 3PT: 18.2%, FT: 59.1%

2014-2015: Meccanica Nova Bologna (Serie A2, starting five): 24 games: 6.9ppg, 4.7rpg, 1.8apg, Steals-1(3.9spg), FGP: 34.1%, 3PT: 14.0%, FT: 62.7%

2015-2016: OMC Cignoli Broni (Serie A2): 25 games: 3.8ppg, 2.4rpg, 1.0apg, 1.3spg

2016-2017: Gesam Gas Le Mura Lucca (Serie A1): 14 games: 0.9ppg

2017-2018: A.S.D. Pallacanestro Femminile Umbertide (Serie A2, starting five): 13 games: 8.3ppg, 5.3rpg, 2.6apg, 1.8spg,

2FGP: 35.4%, 3FGP: 23.9%, FT: 51.8%, in Feb.’18 moved to G.Verga Palermo (Serie A2): 8 games: 5.5ppg, 2.8rpg, 1.3apg, 1.1spg, FGP: 40.0%, 3PT: 37.5%, FT: 65.2%

2018-2019: Akronos Moncalieri (Serie A2, starting five): 30 games: 4.4ppg, 4.6rpg, 2.9apg, 1.3spg

2019-2020: C.U.S. Cagliari (Serie A2, starting five): 20 games: 6.5ppg, 5.4rpg, 1.9apg, 1.4spg, FGP: 44.7%, 3PT: 25.0%, FT: 45.1%