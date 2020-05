A1 – Virtus Bologna, accordo in arrivo con Beatrice Barberis

Accordo in arrivo tra Virtus Bologna e Beatrice Barberis. Non solo Battisodo quindi nel mirino delle V Nere, vicine a chiudere la trattativa che porterà l’ex giocatrice di Torino in maglia bianconera. Classe 1995, Barberis è reduce da una stagione strepitosa con il club piemontese, chiusa con 12 punti, 4 rimbalzi e 4 assist di media a partita.

LA CARRIERA

2013-2014: Paddy Power Sesto San Giovanni (A2): 6 games: 3.5ppg, 4.0rpg

2014-2015: Paddy Power Sesto San Giovanni (Serie A2, starting five): 25 games: 12.7ppg, 4.4rpg, 2.3spg, FGP: 53.9%,3PT: 20.0%, FT: 61.1%

2015-2016: Paddy Power Sesto San Giovanni (Serie A1): 26 games: 7.9ppg, 4.5rpg, 1.8spg, FGP: 43.1%, 3PT: 36.1%, FT:66.7%

2016-2017: Geas Sesto San Giovanni (Serie A2, starting five): 33 games: 10.8ppg, 6.3rpg, 1.3apg, 1.5spg, FGP: 45.9%,3PT: 22.2%, FT: 68.5%

2017-2018: Geas Sesto San Giovanni (Serie A2): 22 games: 15.5ppg, 6.3rpg, 1.5apg, 1.2spg, FGP: 54.5%, 3PT: 26.3%,FT: 69.4%, left in Mar.’18

2018-2019: Geas Sesto San Giovanni (Serie A1): 18 games: 4.6ppg, 1.5rpg

2019-2020: Iren Fixi Torino (Serie A1, starting five): 19 games: 12.3ppg, 4.0rpg, 3.8apg, 1.2spg, FGP: 46.9%, 3PT: 38.5%,FT: 70.4%