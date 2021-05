E’ la Virtus Bologna una delle società più attive sul mercato di A1. Chiuso il campionato con un eccezionale quarto posto nella seconda stagione nel massimo campionato, l’ambizione del patron Zanetti guarda già al futuro segno che la Virtus fa sul serio. Ci sarà salvo passi indietro dell’ultima ora la partecipazione all’EuroCup ma sarà senza coach Lorenzo Serventi, ai titoli di coda dopo una sola stagione. Con Lardo candidato principale a subentrare e con il sogno Zandalasini da concretizzare, la prima new entry sarà vero similmente una delle rivelazioni dell’ultimo campionato, ovvero Francesca Pasa in uscita da San Martino di Lupari dove si è messa in mostra con 9 punti e 4 assist di media a partita. Sarà la giovane classe 2000 a dividere i minuti in regia con una delle protagoniste di questa stagione, ovvero Valeria Battisodo. Per lei, così come per Beatrice Barberis, conferma in arrivo.