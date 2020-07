A1 – Virtus Bologna pronta a rinnovare Begic ed è ai dettagli con Abby Bishop

La Virtus Bologna prende forma ed è pronta a ultimare le ultime operazioni di mercato. Dopo aver ingaggiato Williams come nuova guardia, si lavora sotto canestro per gli altri due slot delle straniere. Scontato ormai il rinnovo di Begic, che dovrebbe rimanere a occupare lo spot da numero 4: la croata è reduce da una buona stagione chiusa con 13 punti e 8 rimbalzi di media a partita. Accanto a lei sembra in dirittura d’arrivo anche la trattativa di colei che sostituirà Harrison, passata a Ragusa, come pivot. Il nome è quello di Abby Bishop, che ha giocato l’ultima stagione in Spagna con Girona dove ha chiuso con 10 punti e 5 rimbalzi di media nelle 8 gare disputate tra Gennaio e la sospensione del campionato.