E’ Lauren Cox l’obiettivo sotto canestro della Virtus Bologna. Dopo Pierre Vicent in panchina e Chiara Consolini come sostituta di Sabrina Cinili, Bologna è pronta a chiudere anche per la prima straniera sotto canestro: l’identikit è quello di Lauren Cox. Ala, classe 1998, la giocatrice americana è reduce da una gran stagione in Spagna a Valencia, dove si è messa in evidenza con 12 punti e 5 rimbalzi di media a partita, conquistando il titolo nazionale.