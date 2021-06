Alpo spara il colpo. Il club veronese è infatti ormai prossimo all’annuncio di Lana Packovski. Sarà infatti la croata a ereditare il posto lasciato libero in regia da Sofia Vespignani, passata alla Polisportiva Galli. Classe 1994, Packovski lascia La Spezia dopo tre stagioni dove si è messa in evidenza come una delle giocatrici migliori nel suo ruolo, chiudendo sempre in doppia cifra. Nell’ultima stagione ha registrato 15 punti, 6 rimbalzi e 3 assist di media.

LA CARRIERA

2010-2011: ZKK Medvescak (A1): Adriatic League: 10 games: 3.1ppg, 1.1apg

2011-2012: ZKK Medvescak (A1)

2012-2013: Lupa Promotion Novi Zagreb (A1): 21 games: 4.7ppg, 1.3rpg, 1.3apg, 1.5spg; Euroleague: 7 games: 1.1ppg, 1.0apg, played also at Novi Zagreb 2nd team (A2, starting five)

2013-2014: ZKK Rockwool Pula (A1, starting five): 26 games: 14.3ppg, 3.1rpg, Assists-1(5.7apg), 1.8spg, FGP: 51.0%, 3PT: 38.1%, FT: 75.8%, played also at Novi Zagreb 2nd team (A2, starting five)

2014-2015: ZKK Rockwool Pula (A1, starting five): 20 games: Score-3(16.5ppg), 3.1rpg, Assists-3(4.9apg), 2.4spg, FGP: 41.7%, 3PT: 28.8%, FT: 76.8%

2015-2016: ZKK Tresnjevka 2009 (A1, starting five): 18 games: Score-2(19.3ppg), 3.6rpg, 3.9apg, 1.8spg, FGP: 50.3%, 3PT-2(43.5%), FT: 78.9%; MZRKL: 10 games: 13.4ppg, 2.5rpg, 4.3apg, FGP: 47.6%, 3PT: 12.1%, FT: 68.8%

2016-2017: Fassi Albino (Italy-Serie A2, starting five): 27 games: 12.9ppg, 3.8rpg, Assists-5(2.8apg), 2.3spg, FGP: 44.0%, 3PT: 29.4%, FT: 76.7%

2017-2018: KS JAS FBG Sosnowiec (Poland-BLK): 10 games: 2.8ppg, 1.0rpg, 1.2apg, in Jan.’18 moved to ZKK Pula Crnja Tours (Prva Liga, starting five): 10 games: 21.2ppg, 5.0rpg, 6.9apg, 3.1spg, FGP: 50.5%, 3PT: 50.0%, FT: 92.1%

2018-2019: Cestistica Spezzina (Italy-Serie A2, starting five): 32 games: 15.2ppg, 5.4rpg, 3.9apg, 1.1spg, FGP: 47.7%, 3PT: 31.3%, FT: 85.4%

2019-2020: Cestistica Spezzina (Italy-Serie A2, starting five): 19 games: 12.8ppg, 5.7rpg, 2.4apg, 1.7spg, FGP: 43.6%, 3PT: 34.2%, FT-8(89.2%)

2020-2021: CA Carispezia Cestistica Spezzina (Italy-Serie A2): 28 games: 14.9ppg, 6.1rpg, 2.8apg, 1.3spg, FGP: 51.0%, 3PT: 29.0%, FT: 85.2%