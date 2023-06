A2 – Alpo, obiettivo Alice Nori sotto canestro

By

Alpo è pronta a entrare con decisione nel mercato. Dopo aver diramato un comunicato con i saluti a Elisa Mancinelli, Nene Diene, Annalisa Vitari e Anja Marinković, guarda al mercato in entrata. Il primo obiettivo è quello relativo a una lunga italiana, con Alice Nori prima scelta: la giocatrice sarebbe un vero e proprio colpo per la formazione di coach Soave. In uscita da Crema dopo tre stagioni, tornerebbe nella seconda categoria nazionale dove due stagioni fa fu tra le protagoniste del club lombardo chiudendo una super stagione da 13 punti e 7 rimbalzi a partita.