A2 – Alpo pronta al blitz, vicino al ritorno di Elisa Mancinelli

Alpo è pronta a intervenire sul mercato. La società veronese ha infatti messo nel mirino Elisa Mancinelli, in uscita da Campobasso. Per la nativa di Perugia si tratterebbe di un ritorno, avendo già indossato la maglia di Alpo nella stagione 2017-18 quando chiuse con 8 punti e 6 rimbalzi di media a partita.

LA CARRIERA

2011-2012: Liomatic Umbertide (A1): 1 game: 0pts, 1reb, 1ast, 2steals, played mostly for junior team

2012-2013: Liomatic Umbertide junior team

2013-2014: Gruppo L.P.A. Ariano Irpino (A2): 17 games: 1.2ppg, 1.6rpg

2014-2015: Gruppo L.P.A. Ariano Irpino (Serie A2): 28 games: 6.2ppg, 3.9rpg, 1.3apg, 2.4spg, FGP: 40.0%, 3PT: 18.9%,

FT: 57.7%

2015-2016: Cestistica Orvieto (Serie A1, starting five): 28 games: 4.0ppg, 2.4rpg, 1.3apg, 1.4spg

2016-2017: Pallacanestro Femminile Umbertide (Serie A1): 24 games: 2.4ppg, 1.6rpg, 1.1spg

2017-2018: Alpo Basket VillaFranca (Serie A2, starting five): 33 games: 7.8ppg, 6.0rpg, 1.6apg, 2.4spg, FGP: 48.1%,

3PT: 19.7%, FT: 55.9%

2018-2019: Dike Napoli (Serie A1): 10 games: 2.0ppg, 1.5rpg, in Feb.’19 moved to La Molisana Campobasso (Serie A2,

starting five): 15 games: 8.7ppg, 4.9rpg, 1.0apg, 1.1spg, FGP: 55.7%, 3PT: 21.7%, FT: 50.0%

2019-2020: La Molisana Campobasso (Serie A2, starting five): 20 games: 10.6ppg, 5.9rpg, 1.7apg, Steals-4(2.8spg),

FGP: 54.6%, 3PT: 30.0%, FT: 59.7%