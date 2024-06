A2 UFFICIALE – Basket Torino conferma coach Mario Corrado

La società presieduta da Dino Violante conferma in blocco il team di tecnici artefice delle fortune recenti del sodalizio.

Head Coach sarà anche per la stagione 2024/25 Mario Corrado. Suo braccio destro Paolo Caron. Strength and Conditioning Coach, per il terzo anno consecutivo, Mirko Giannone. Per la terza stagione di fila con Basket Torino Femminile anche Francesco D’Aloia, assistant coach.

Pronto per nuove sfide invece l’assistente allenatore Matteo Drago. A lui vanno i ringraziamenti, sentiti, della società per il proficuo lavoro svolto nel corso di queste due magnifiche stagioni.

E i nostri migliori auguri!

UFF.STAMPA BASKET TORINO