A2 – Blitz Ponzano, in arrivo Federica Iannucci

Blitz in arrivo in casa Ponzano. Il club veneto è infatti pronto a entrare con prepotenza sul mercato con l’arrivo di Federica Iannucci ormai prossimo. Si tratterebbe di un colpo davvero importante, con Iannucci che da anni è ormai tra le migliori realizzatrici del campionato. Anche a Sarcedo si è infatti confermata in doppia cifra, mettendo insieme 13 punti e 3 rimbalzi di media a partita in 22 incontri.

LA CARRIERA

2011-2012: C.U.S. Chieti (A2): 6 games: 0.7ppg, played mostly for junior team

2013-2014: Virtus Civitanova Marche (A2, starting five): 22 games: 10.3ppg, 3.1rpg, FGP: 49.2%, FT: 75.0%

2014-2015: Virtus Civitanova Marche (Serie A2, starting five): 26 games: Score-2(21.5ppg), 3.2rpg, 1.9spg, FGP: 54.6%, 3PT: 40.0%, FT: 76.1%

2015-2016: BK Team Crema (Serie A2): 6 games: 16.0ppg, 3.2rpg, FGP: 56.1%, FT: 68.8%, in Nov.’15 signed at Pall. Femm. Viareggio (Serie A2, starting five): 20 games: Score-1(23.8ppg), 5.1rpg, 2.1spg, FGP-2(61.2%), 3PT: 38.1%, FT: 63.4%

2016-2017: Rittmeyer Giants Marghera (Serie A2, starting five): 29 games: Score-1(18.7ppg), 4.9rpg, 1.2apg, 1.1spg, FGP: 53.4%, 3PT: 17.8%, FT: 62.4%

2017-2018: RR Retail Galli San Giovanni Valdarno (Serie A2, starting five): 28 games: Score-1(22.6ppg), 4.5rpg, 1.4apg, 1.1spg, FGP: 49.6%, 3PT: 10.7%, FT: 68.3%

2018-2019: Edelweiss Albino (Serie A2): 31 games: Score-5(17.2ppg), 5.2rpg, 1.2spg, FGP: 50.3%, 3PT: 7.1%, FT: 77.3%

2019-2020: Basket Sarcedo (Serie A2, starting five): 22 games: 13.3ppg, 3.1rpg, FGP: 48.3%, 3PT: 16.7%, FT: 70.5%