A2 – Blitz Udine, ai dettagli l’arrivo di Marta Scarsi

Dopo la conferma di Sturma e Da Pozzo, primo innesto in arrivo anche per Udine. La squadra di coach Matassini è vicinissima alla firma di Marta Scarsi, reduce dall’ultima stagione a Crema. Nata a Brescia il 29/04/1995, ala/pivot di 182 cm, Scarsi ha collezionato 4 punti e 6 rimbalzi di media a partita in 19 incontri.

LA CARRIERA

2012-2013: Manzi Cremona (A2): 22 games: 4.8ppg, 5.8rpg, 1.2spg

2013-2014: BK Team Crema (A2): 4 games: 1.5ppg, 2.3rpg

2014-2015: Fassi Albino (Serie A2): 19 games: 4.2ppg, 4.3rpg

2015-2016: Castel Carugate (Serie A2): 26 games: 6.9ppg, 7.8rpg, 1.0spg, FGP: 49.3%, FT: 60.6%

2016-2017: Castel Carugate (Serie A2, starting five): 26 games: 6.7ppg, 7.0rpg, 1.2spg, FGP: 41.8%, FT: 60.3%

2017-2018: Alpo Basket VillaFranca (Serie A2): 34 games: 6.0ppg, 5.8rpg, FGP: 45.8%, 3PT-3(50.0%), FT: 57.5%

2018-2019: Alpo Basket VillaFranca (Serie A2): 37 games: 6.5ppg, 8.4rpg, FGP: 42.1%, 3PT: 16.2%, FT: 68.5%

2019-2020: Basket Team Crema (Serie A2): 19 games: 4.3ppg, 6.5rpg