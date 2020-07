A2 – Bolzano valuta la pista Molnar sotto canestro

E’ Lorena Molnar l’obiettivo numero uno sotto canestro per Bolzano. La squadra di Sacchi sta infatti cercando di chiudere la trattativa con la pivot già passata in Italia con Carugate. Classe 1998, Molnar andrebbe a prendere il posto lasciato libero da Trehub: nell’ultima stagione la croata ha giocato in patria, chiudendo con 13 punti e 8 rimbalzi di media a partita con la maglia di Ragusa.

LA CARRIERA

2014-2015: ZKK Athlete Celje (Slovenia) junior team

2015-2016: ZKK Rockwool Pula (A1, starting five): 13 games: 13.3ppg, 6.8rpg, FGP: 59.1%, FT: 75.5%, left in May.’16

2016-2017: ZKK Athlete Celje (Slovenia-SKL): WABA: 5 games: 4.4ppg, 4.6rpg, 1.4apg, played also for ZKK Domzale

(SKL): 14 games: Score-2(16.7ppg), Reb-1(12.3rpg), Blocks-1(1.9bpg), FGP-2(61.5%), 3PT: 18.2%, FT: 73.0%

2017-2018: Basket Slovanka MB Tabor (Czech Republic-ZBL): 7 games: 3.6ppg; EEWBL: 2 games: 15.0ppg, 3.4rpg, in

Nov.’17 moved to Bornova Becker (Turkey-KBSL, starting five): 13 games: 8.8ppg, 5.4rpg, FGP: 53.4%, 3PT: 33.3%, FT: 81.8%, 7.5rpg, 1.0apg, 1.0spg

2018-2019: Carosello Carugate (Italy-Serie A2, starting five): 28 games: 11.5ppg, 9.0rpg, 1.5apg, FGP: 47.9%, 3PT: 26.2%, FT: 86.1%

2019-2020: ZKK Ragusa Dubrovnik (Prva Liga): 15 games: 13.7ppg, 8.2rpg, 1.9apg, 1.0spg, Blocks-4(1.0bpg), FGP2(65.8%), 3PT-3(42.9%), FT: 79.6%