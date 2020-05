A2 – Botto Crema, ai dettagli con Premasunac

Colpo in arrivo in casa Crema. La società lombarda si appresta ad entrare in scena sul mercato e lo fa con un nome di quelli pesanti. E’ infatti in dirittura d’arrivo l’operazione con Nina Premasunac. Croata, classe 1992, Premasunac è in uscita da Broni dove ha militato le ultime tre stagioni. Ha chiuso l’ultima stagione con 8 punti e 7 rimbalzi di media in 11 partite disputate.

LA CARRIERA

2011-2012: ZKK Agram Zagreb (A1, starting five)

2012-2013: ZKK Medvescak (A1): 25 games: 12.6ppg, 7.2rpg, 1.1apg, 1.3spg, FGP: 61.4%, FT: 70.1%

2013-2014: ZKK Medvescak (A1, starting five): Adriatic League: 11 games: 12.1ppg, 6.5rpg, 1.6apg, 1.6spg, FGP: 55.7%,

FT: 62.5%; Croatian League: 29 games: 12.4ppg, 6.6rpg, 1.3apg, 1.3spg, FGP: 59.5%, FT: 67.2%

2014-2015: ZKK Medvescak (A1): 14 games: 9.6ppg, 6.1rpg, 1.1apg, FGP: 58.3%, FT: 66.1%; MZRKL: 4 games: 9.8ppg,3.3rpg, 1.3spg

2015-2016: ZKK Medvescak Zagreb (A1, starting five): 20 games: 13.8ppg, 7.7rpg, 2.0apg, 1.3spg, Blocks-1(1.6bpg), FGP: 65.8%, 3PT: 31.3%, FT: 67.9%; MZRKL: 15 games: Score-5(16.0ppg), Reb-3(10.8rpg), 1.8apg, Blocks-2(2.1bpg), FGP: 47.9%, 3PT-1(46.4%), FT: 65.2%

2016-2017: Cestistica Spezzina La Spezia (Italy-Serie A1, starting five): 23 games: 12.3ppg, 8.0rpg, 1.4spg, FGP3(56.6%), 3PT: 20.7%, FT: 49.3%

2017-2018: Pallacanestro Femminile Broni (Italy-Serie A1, starting five): 23 games: 8.1ppg, 7.6rpg, 1.6apg, 1.3spg, FGP:39.7%, 3PT: 15.4%, FT: 68.1%

2018-2019: Pallacanestro Femminile Broni (Italy-Serie A1, starting five): 24 games: 7.8ppg, 6.8rpg, 2.5apg, 1.0spg, FGP:43.4%, 3PT: 37.0%, FT: 55.4%

2019-2020: Della Fiore Broni (Italy-Serie A1): 11 games: 7.7ppg, 7.0rpg, 1.1apg, FGP: 56.9%, 3PT: 15.4%, FT: 67.7%