A2 – Botto Sanga Milano, ai dettagli con Chiara Pastore

Ambizione e voglia di sognare. Il Sanga Milano è pronto a calare il jolly in vista del rush finale. La società lombarda, tra le formazioni più in forma nel girone Nord, è a un passo dalla firma con la playmaker Chiara Pastore. Un rinforzo di lusso per la società di Franz Pinotti, che con Pastore andrebbe così a inserire una giocatrice esperta e dotata di leadership. Classe 1986, veterana dei campionati italiani, Pastore aveva firmato la scorsa estate con la Chemco Puianello, prima di liberarsi nelle scorse settimane. Ora una nuova esperienza in terra meneghina, con Pastore pronta a prendersi il Sanga sulle spalle e aiutarlo prepotentemente nella rincorsa ai playoff.

LA CARRIRERA:

2001-02 Pro Cangiani (C)

2002-03 Pozzuoli (A2)

2003-04 Pozzuoli (A2)

2004-2005: Italmoka Pozzuoli (A2, starting five)

2005-2006: H.S. Penta Faenza (A1): EuroCup: 8 games: 8.4ppg, 2.4rpg, 1.0apg, 1.3spg, FGP: 34.5%, 3FGP: 45.5%, FT: 65.4%; Italian League: 34 games: 6.1ppg, 1.6rpg, 2FGP: 31,9%, 3PT: 33,0%, FT: 77,0%

2006-2007: Germano Zama Faenza (A1): EuroCup: 8 games: 1.8ppg; Italian League: 26 games: 2.8ppg, 1.2rpg

2007-2008: TermoCarispe La Spezia (A1): 28 games: 7.0ppg, 2.9rpg, 1.0spg, FGP: 54.5%, 3PT: 19.6%, FT: 63.6%

2008-2009: Women Basket Livorno (A1, starting five): 13 games: 11.3ppg, 3.3rpg, 1.1apg, Steals-3(3.5spg), FGP: 40.2%, 3PT: 31.3%, FT: 75.0%; left team in Jan.’09, later that month moved to Famila Wuber Schio (A1): 15 games: 3.8ppg, 2.0rpg, 1.1spg

2009-2010: Famila Wuber Schio (A1): Euroleague: 10 games: 4.2ppg, 1.4rpg; Italian League: 34 games: 5.6ppg, 1.7rpg, 1.3spg, FGP: 44.0%, 3PT: 31.6%, FT: 75.7%

2010-2011: Famila Wuber Schio (A1): Euroleague: 13 games: 3.1ppg, 1.2rpg; Italian League: 32 games: 4.1ppg, 1.9rpg, 1.3apg

2011-2012: Famila Wuber Schio (A1), left in Feb.’12: Euroleague: 10 games: 3.1ppg, 1.9rpg; Italian League: 12 games: 3.8ppg, 2.4rpg

2012-2013: Club Atletico Faenza (A1, starting five), team folded in Dec.’12: 9 games: 4.3ppg, 2.9rpg, 1.2apg, 1.7spg, in Jan.’13 moved to C.U.S. Chieti (A1, starting five): 6 games: 4.8ppg, 2.7rpg, 1.5spg

2013-2014: Saces Dike Napoli (A2, starting five): 17 games: 10.6ppg, 4.9rpg, 1.0apg, 1.4spg, FGP: 37.8%, 3PT: 31.0%, FT: 71.9%

2014-2015: Saces Mapei Napoli (Serie A1, starting five): 28 games: 8.5ppg, 3.8rpg, 1.3apg, 2.6spg, FGP: 41.0%, 3PT: 29.2%, FT: 79.0%

2015-2016: Saces Mapei Napoli (Seria A1): 13 games: 8.4ppg, 4.8rpg, 2.7apg, 2.5spg, FGP: 47.6%, 3PT: 25.5%, FT-2(93.1%); Eurocup: 5 games: 5.8ppg, 2.6rpg, 2.4apg, 1.4spg, FGP: 15.4%, 3PT: 33.3%, FT: 71.4%

2016-2017: Dike Napoli (Seria A1): 10 games: 1.8ppg, 1.1rpg, 1.4spg

2017-2018: Dike Napoli (Serie A1): 29 games: 5.6ppg, 3.5rpg, 2.8apg, 1.3spg, FGP: 40.0%, 3PT: 27.8%, FT: 73.7%

2018-2019: Dike Napoli (Serie A1, starting five): 14 games: 5.6ppg, 3.1rpg, 3.2apg, 1.3spg, 2FGP: 40.0%, 3FGP: 17.4%, FT: 75.6%, in Feb.’19 moved to Fila San Martino Di Lupari (Serie A1): 14 games: 5.6ppg, 2.5rpg, 1.8apg, FGP: 30.0%, 3PT: 22.0%, FT: 77.8%

2019-2020: Umana Reyer Venezia (Serie A1): Euroleague: 7 games: 2.3ppg, 1.4rpg; Italian Serie A1: 12 games: 1.0ppg