Continua la costruzione del roster in casa Broni. Dopo aver praticamente definito l’operazione Molnar, la società lombarda è pronta a mettere nero su bianco con un altro elemento. In via di conclusione ci sarebbe l’operazione Marika Labanca: classe 2003, ala, la giocatrice è reduce da una stagione a Mantova dove ha chiuso con 7 punti e 5 rimbalzi a partita.