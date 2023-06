A2 – Broni, si punta su Lorena Molnar sotto canestro

Anche Broni inizia a vagliare il mercato. Il nome più caldo registrato nelle ultime ore è quello relativo a Lorena Molnar. Veterana del campionato italiano, la lunga croata è reduce da un buonissimo campionato in A1 a Brescia dove, nonostante la retrocessione del club, ha evidenziato cifre notevoli chiudendo con 10 punti e 5 rimbalzi di media a partita.

LA CARRIERA

2015-2016: ZKK Rockwool Pula (A1, starting five): 13 games: 13.3ppg, 6.8rpg, FGP: 59.1%, FT: 75.5%, left in May.’16

2016-2017: ZKK Athlete Celje (Slovenia-SKL): WABA: 5 games: 4.4ppg, 4.6rpg, 1.4apg, played also for ZKK Domzale

(SKL): 14 games: Score-2(16.7ppg), Reb-1(12.3rpg), Blocks-1(1.9bpg), FGP-2(61.5%), 3PT: 18.2%, FT: 73.0%

2017-2018: Basket Slovanka MB Tabor (Czech Republic-ZBL): 7 games: 3.6ppg; EEWBL: 2 games: 15.0ppg, 3.4rpg, in

Nov.’17 moved to Bornova Becker (Turkey-KBSL, starting five): 13 games: 8.8ppg, 5.4rpg, FGP: 53.4%, 3PT: 33.3%, FT: 81.8%, 7.5rpg, 1.0apg, 1.0spg

2018-2019: Carosello Carugate (Italy-Serie A2, starting five): 28 games: 11.5ppg, 9.0rpg, 1.5apg, FGP: 47.9%, 3PT: 26.2%, FT: 86.1%

2019-2020: ZKK Ragusa Dubrovnik (Prva Liga): 15 games: 13.7ppg, 8.2rpg, 1.9apg, 1.0spg, Blocks-4(1.0bpg), FGP-2(65.8%), 3PT-3(42.9%), FT: 79.6%

2020-2021: BK Itas Alperia Bolzano (Italy-Serie A2): 5 games: 12.4ppg, 7.6rpg, 1.2apg, FGP: 70.0%, 3PT: 38.5%, FT:83.3%

2021-2022: Delser LBS Udine (Italy-Serie A2, starting five): 33 games: 11.5ppg, 7.9rpg, FGP: 53.1%, 3PT: 39.6%, FT: 68.8%

2022-2023: Brixia Basket Brescia (Italy-Serie A1, starting five): 26 games: 10.1ppg, 5.0rpg, FGP: 50.0%, 3PT: 30.0%, FT:61.1%