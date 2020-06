A2- Campobasso in pressing su Ostarello

Campobasso pensa in grande e dopo aver annunciato l’arrivo di Bonasia, ecco un altro nome nuovo da piano superiore a testimoniare la forte volontà della Magnolia di giocare in A1. La società molisana avrebbe infatti messo nel mirino per il ruolo di pivot titolare la lunga di passaporto italiano Samantha Ostarello, una delle giocatrici migliori anche dell’ultimo campionato. Classe 1991, Ostarello ha disputato l’ultima stagione a San Martino di Lupari, chiudendo con 12 punti e 8 rimbalzi di media a partita.

LA CARRIERA

2009-2010: Purdue University (NCAA): 32 games: 5.2ppg, 5.0rpg, 1.1apg, FGP: 39.9%, 3PT: 14.3%, FT: 54.5%

2010-2011: Purdue University (NCAA): 32 games: 3.2ppg, 3.6rpg, 1.0spg

2011-2012: Purdue University (NCAA, starting five): 34 games: 7.9ppg, 8.4rpg, 1.4apg, 1.0spg, 1.4bpg, FGP: 47.5%, FT: 63.8%

2012-2013: Purdue University (NCAA, starting five): 34 games: 9.9ppg, 10.0rpg, 2.2apg, 1.4spg, 1.2bpg, FGP: 47.0%, 3PT: 8.3%, FT: 72.6%

2013-2014: In Jan.’14 signed at Alanya Belediye (Turkey-TKB2L, starting five): 17 games: Score-5(19.1ppg), Reb1(18.6rpg), 3.6apg, Steals 3(2.9spg), Blocks-3(1.7bpg), FGP: 42.3%, 3PT: 9.1%, FT: 67.4%

2014-2015: Kara Trutnov (Czech Republic-ZBL, starting five): 34 games: 15.1ppg, Reb-1(12.3rpg), 2.1apg, 1.3spg, Blocks2(1.3bpg), FGP: 45.6%, 3PT: 26.2%, FT: 68.9%

2015-2016: Vassalli 2G Vigarano (Italy-Serie A1, starting five): 25 games: 13.0ppg, Reb-5(10.4rpg), 1.5apg, 1.7spg,

Blocks-3(1.1bpg), FGP: 39.8%, 3PT: 25.6%, FT: 71.0%

2018-2019: BCF Elfic Fribourg Basket (Switzerland-SBL): 18 games: 12.7ppg, 8.7rpg, 3.1apg, 1.5spg, Blocks-1(1.8bpg),

FGP: 56.4%, 3PT: 27.3%, FT: 76.7%; EuroCup: 6 games: 11.2ppg, Reb-4(11.2rpg), 2.3apg, 1.5spg, FGP: 39.0%, 3PT: 14.3%, FT: 72.0%

2019-2020: Fila San Martino Di Lupari (Italy-Serie A1): 19 games: 11.7ppg, 7.8rpg, 2.3apg, FGP: 54.3%, 3PT: 31.8%, FT: 63.0%