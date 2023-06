A2 – Carugate, che colpo! Ai dettagli l’arrivo di Rulli

By

Sogna in grande Carugate. La squadra lombarda è infatti tra le protagoniste assolute del mercato: dopo le conferme di Usuelli e Cassani e le ufficialità relative al duo ex Crema Rizzi–Caccialanza, in arrivo ci sarebbe un altro colpo: radio mercato parla infatti di approdo di Giulia Rulli a Carugate. Un innesto importante e che alzerebbe definitivamente le ambizioni del club milanese: classe 1991, l’ala romana, medaglia d’oro con la Nazionale 3×3 e psicologa dello sport, è reduce da due stagioni a Castelnuovo Scrivia dove ha conquistato la Coppa Italia nell’ultima edizione.