A2 – Castelnuovo Scrivia prepara il blitz per Beatrice Attura

Il restyling di Castelnuovo Scrivia procede a passi spediti. Scelto coach Cutugno come nuova guida tecnica, confermata Sofia Marangoni (e a breve sembrerebbe anche Carlotta Gianolla) e annunciata stamattina Francesca Melchiori, il club piemontese si prepara a un altro colpo grosso per puntare anche nella stagione in arrivo a un ruolo da protagonista. Il nome nel mirino è di quelli pesanti e si tratterebbe di Beatrice Attura: classe 1994, è reduce da una stagione con poco spazio a Ragusa. In A2 sarebbe ovviamente un gran colpo, destinato a spostare gli equilibri del girone.