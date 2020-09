La Feba Civitanova Marche comunica che, per problemi personali, coach Jonata Chimenti non farà più parte dei quadri tecnici biancoblu per la prossima stagione. La società gli augura le migliori fortune professionali e sportive per il futuro. Attualmente la squadra di A2 è portata avanti da coach Francesco Dragonetto con coach Donatella Melappioni.

Matteo Valeri

Ufficio Stampa Feba Civitanova Marche