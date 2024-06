By

Broni è pronta ad aprire il proprio mercato. La formazione lombarda ha messo nel mirino Christina Morra che è pronta a diventare il primo tassello della squadra 2024-25.

Classe 2000, la lunga italo canadese è reduce da una gran stagione in Grecia dove con la maglia del Niki Lefkadas nel massimo campionato greco ha messo insieme 16 punti e 9 rimbalzi di media a partita. Per Morra si tratta di un ritorno in Italia avendo già indossato le divise di Brixia e Carugate.