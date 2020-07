A2 – Colpo Castelnuovo Scrivia, ai dettagli il ritorno di Madonna

Primo colpo in arrivo anche per Castelnuovo Scrivia, che è pronta ad aprire il nuovo ciclo targato Zara con un innesto importante. Ai dettagli infatti la trattativa che riporterà in piemonte Tay Madonna. Classe 1991, Madonna ha già vestito la maglia di Castelnuovo nella stagione 2017-18. Successivamente è poi approdata in A1 a Empoli, dove in due stagioni ha ben figurato nella massima serie chiudendo l’ultimo campionato come una delle migliori giocatrici italiane, con 11 punti e 4 assist di media a partita.

LA CARRIERA

2009-2010: 811 Sauris Udine (A2, starting five)

2010-2011: Desler Udine (A2, starting five): 28 games: 8.4ppg, 3.1rpg, 1.9apg, 1.9spg, 2FGP: 50.0%, 3PT: 34.8%, FT: 73.8%

2011-2012: Delser Udine (Italy-A2, starting five): 28 games: 8.2ppg, 2.5rpg, 2.4spg, FGP: 44.6%, 3PT: 33.8%, FT: 61.4%

2012-2013: Delser Udine (Italy-A2, starting five): 26 games: 9.1ppg, 3.0rpg, 1.3apg, 2.1spg, FGP: 45.6%, 3PT: 33.0%, FT: 73.8%

2013-2014: Elite Virtus La Spezia (Italy-A1), in Jan.’14 signed at Vesta Free Woman Ancona (Italy-A2, starting five): 8 games: 5.5ppg, 2.0rpg, FGP: 37.0%, 3PT: 30.4%, FT: 75.0%

2014-2015: Gruppo L.P.A. Ariano Irpino (Italy-Serie A2, starting five): 27 games: 14.3ppg, 2.7rpg, 2.4apg, 2.6spg, FGP: 48.6%, 3PT: 38.3%, FT: 80.3%

2015-2016: Paddy Power Sesto San Giovanni (Italy-Serie A1): 25 games: 6.1ppg, 1.6rpg, 1.1apg, 1.2spg, FGP: 48.3%,3PT: 34.3%, FT: 81.5%

2016-2017: Velco Vicenza (Italy-Serie A2, starting five): 32 games: 10.8ppg, 2.9rpg, 2.4apg, 1.6spg, FGP: 45.1%, 3PT: 39.8%, FT-3(86.9%)

2017-2018: Ecoprogram Castelnuovo Scrivia (Italy-Serie A2, starting five): 32 games: 15.2ppg, 5.1rpg, 3.1apg, 1.3spg, FGP: 42.4%, 3PT: 43.0%, FT: 71.6%

2018-2019: Use Scotti Empoli (Italy-Serie A1, starting five): 23 games: 8.2ppg, 3.0rpg, 2.3apg, 1.4spg, FGP: 29.0%, 3PT: 33.1%, FT: 91.2%

2019-2020: Use Scotti Rosa Empoli (Italy-Serie A1): 9 games: 11.0ppg, 2.4rpg, 3.9apg, 1.1spg, FGP: 56.7%, 3PT: 42.2%, FT: 80.0