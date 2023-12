A2 UFFICIALE – Colpo di scena, Ancona richiama in panchina Piccionne

Il Basket Girls Ancona comunica di aver affidato l’incarico di capo allenatore della squadra militante nel Girone B di Serie A2 a Luca Piccionne che ritorna dunque alla guida del team biancorosso dopo aver conseguito la salvezza nella stagione 22/23 sempre nel secondo campionato nazionale. Piccionne oltre ad occuparsi della squadra che attualmente ha un bilancio di 4 vittorie in 12 gare disputate, si dedicherà alla mansione di Direttore Sportivo con il compito quindi di cercare di rinforzare la squadra attesa dall’ultima giornata del girone di andata (sabato 6 gennaio al Palascherma contro Matelica) e l’intero ritorno.

Il rientro di Piccionne al timone del Basket Girls arriva dopo mesi di grandi turbolenze in seno alla Società biancorossa il cui organigramma ha subito scossoni ed è tuttora in via di rebulding. Al tecnico piemontese il compito di ricostruire il team che nell’ultimo mese ha perso tre pedine fondamentali e deve necessariamente ora cercare una nuova identità per poter raggiungere l’obbiettivo prefissato che non può essere altro che quello della permanenza in Serie A2.

“Sono molto contento di poter tornare ad allenare il Basket Girls – ammette coach Piccionne – Il mio ritorno era subordinato al verificarsi di determinate condizioni fuori dal campo che poi sono accadute e tutto poi è andato a buon fine. Trovo una situazione molto difficile con un roster ridottissimo. Siamo alla ricerca di un paio di giocatrici che possano alimentare il nostro organico. Qualche contatto lo abbiamo messo in piedi e vedremo nei prossimi giorni se ci saranno i presupposti per poter chiudere.”

Quattro vittorie (tutte in casa) nelle prime otto giornate hanno proiettato il Basket Girls in piena zona playoff. Un rendimento poi calato nelle successive 4 partite dove la squadra ha iniziato a perdere pezzi e necessariamente fiducia. Alla sosta di Natale le biancorosse occupano quel nono posto (a pari punti con Umbertide ma doriche in vantaggio nel confronto diretto) che vorrebbe dire chiudere la stagione al termine della regular season. L’ottavo piazzamento che significa playoff è distante 6 punti, sognare non costa nulla ma la realtà attuale consiglia di guardarsi molto alle spalle con la zona playout distante soltanto due lunghezze.

Durante il periodo di sosta per le festività le biancorosse stanno proseguendo il loro programma di allenamento. Coach Piccionne vuole valutare bene il materiale a disposizione con doppie sedute giornaliere fino alla giornata di giovedi. Domani, venerdi 29 dicembre, allenamento unico al Palascherma (12.30-14.00) che sarà anche l’ultimo del 2023. Al termine verrà infatti dato il rompete le righe per il Capodanno con nuovo appuntamento in campo previsto per il 2 gennaio iniziando a mettere a fuoco il proibitivo impegno di sabato 6 nell’impianto di Via Monte Pelago contro il Thunder Matelica terza forza del campionato.

UFF.STAMPA BASKET GIRLS ANCONA