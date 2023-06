A2 – Colpo San Giovanni Valdarno, firmata Marta Rossini

La Polisportiva Galli spara il colpo di mercato. Il Patron Argirò ancora una volta dimostra tutte le proprie intenzioni di creare una squadra che vuol recitare nel prossimo campionato di A2 un ruolo da protagonista e aggiunge al roster 2023-24 Marta Rossini.

Classe 2001, l’esterna nativa di San Giovanni Valdarno indosserà così la maglia della sua città nel prossimo campionato. Attaccante puro, Marta in questi anni a Firenze si è dimostrata una delle migliori giocatrici offensive della categoria chiudendo le ultime tre stagioni con 17 19 e 14 di media a partita, tirando nell’ultima stagione con il 52% dal campo e un impressionante 92% dalla lunetta. Ridurre però il contributo di Marta ai soli numeri pazzeschi, non renderebbe merito al suo talento e al suo carisma che la rendono in campo una vera e propria leader.

Queste le sue prime parole: “Sono molto contenta dell’avventura che ho scelto di intraprendere. Penso che San Giovanni sia il posto giusto per mettermi in gioco e crescere, confrontandomi ogni giorno con giocatrici più esperte di me. Intraprendere questo percorso a casa mia è per me un valore aggiunto fondamentale e ringrazio la società per questa opportunità. Ci metteremo a lavoro per cercare di raggiungere tutti gli obiettivi preposti e sono sicura che insieme ci divertiremo molto.Vi aspettiamo al palazzetto!”

UFF.STAMPA POLISPORTIVA GALLI