Sarà Liga Vente, classe 1991, centro di 190 cm, di nazionalità lettone, la straniera scelta dalla dirigenza cremasca in particolare per rinforzare il reparto lunghe ma anche per alzare ulteriormente il livello di un roster al quale a questo punto manca poco per essere completato. La nuova giocatrice conosciuta e apprezzata da avversaria vanta una notevole esperienza nel campionato di serie A2 (Stabia, Sanga, Costamasnaga, Udine e Faenza) che l’ha vista sempre protagonista di ottimi campionati. Due le promozioni con lei in forza tra le è protagoniste a Costamasnaga e nell’ultima stagione con Faenza. Ma a parte questi che hanno rappresentato il massimo traguardo ottimo è sempre stato il suo rendimento in tutte le sue esperienze italiane, del resto certificate da numeri e statistiche che parlano da soli. Fin da subito è stato tra gli obbiettivi, segnalati alla Società e poi scelti dal DS Mezzadra per rafforzare e completare la squadra naturalmente in pieno accordo e con la soddisfazione di coach Diamanti che potrà quindi contare sull’apporto di una giocatrice affidabile ed esperta. Una garanzia per lui e per la squadra che con l’arrivo di Liga non può fare altro che fare un ulteriore salto di qualità sotto ogni punto di vista. “Tra le varie opzioni che mi sono state offerte ho scelto subito Crema”. Il commento da parte della giocatrice. “Conosco bene la Società e avendole affrontate molte volte conosco bene anche il valore di molte delle sue giocatrici che ho sempre trovato difficili da affrontare. Le loro vittorie in Coppa Italia e i piazzamenti ottenuti dimostrano come Crema sia una Società importante e da sempre con le sue squadre tra le migliori nella categoria. A questo punto vorrei dare il mio contributo per permettere alla società di fare l’ultimo step, l’unico che manca e cioè quello di per poter vincere il campionato. Ci sono già riuscita due volte e dopo averlo fatto con Costa e Faenza mi piacerebbe molto ripetermi anche a Crema lottando per conquistare la serie A1 nella mia nuova Società e con le mie nuove compagne. Ho parlato con Mirko Diamanti, un allenatore importante in Italia e con una carriera che parla da sola. Sono sicura che sotto la sua guida, seguendone i consigli, potrò migliorarmi ancora di più ed essere d’aiuto alla squadra”. Dopo i primi arrivi e le conferme certamente con la firma di Vente che al Basket Team Crema manchi ben poco per completare quello che dovrebbe essere il roster pensato dalla dirigenza. Quell’ultimo tassello di un puzzle che rispetti e sia in linea con un progetto ben delineato e per il quale si sta lavorando per definire gli ultimi dettagli anche se la sensazione è che l’annuncio sia vicino. Nei prossimi giorni sapremo se il tutto si sarà chiuso come sperato e che il lavoro portato avanti sia stato fruttuoso.

Uff.Stampa Basket Team Crema