A2 – Crema, sondaggio in corso con Premasunac

Colpo in arrivo in casa Crema. La società lombarda si appresta ad entrare in scena sul mercato e lo fa con un nome di quelli pesanti. Trattativa in corso con Nina Premasunac, in uscita da Broni. Croata, classe 1992, Premasunac ha militato le ultime tre stagioni con le biancoverdi. Ha chiuso l’ultima stagione con 8 punti e 7 rimbalzi di media in 11 partite disputate.

LA CARRIERA

2011-2012: ZKK Agram Zagreb (A1, starting five)

2012-2013: ZKK Medvescak (A1): 25 games: 12.6ppg, 7.2rpg, 1.1apg, 1.3spg, FGP: 61.4%, FT: 70.1%

2013-2014: ZKK Medvescak (A1, starting five): Adriatic League: 11 games: 12.1ppg, 6.5rpg, 1.6apg, 1.6spg, FGP: 55.7%,

FT: 62.5%; Croatian League: 29 games: 12.4ppg, 6.6rpg, 1.3apg, 1.3spg, FGP: 59.5%, FT: 67.2%

2014-2015: ZKK Medvescak (A1): 14 games: 9.6ppg, 6.1rpg, 1.1apg, FGP: 58.3%, FT: 66.1%; MZRKL: 4 games: 9.8ppg,3.3rpg, 1.3spg

2015-2016: ZKK Medvescak Zagreb (A1, starting five): 20 games: 13.8ppg, 7.7rpg, 2.0apg, 1.3spg, Blocks-1(1.6bpg), FGP: 65.8%, 3PT: 31.3%, FT: 67.9%; MZRKL: 15 games: Score-5(16.0ppg), Reb-3(10.8rpg), 1.8apg, Blocks-2(2.1bpg), FGP: 47.9%, 3PT-1(46.4%), FT: 65.2%

2016-2017: Cestistica Spezzina La Spezia (Italy-Serie A1, starting five): 23 games: 12.3ppg, 8.0rpg, 1.4spg, FGP3(56.6%), 3PT: 20.7%, FT: 49.3%

2017-2018: Pallacanestro Femminile Broni (Italy-Serie A1, starting five): 23 games: 8.1ppg, 7.6rpg, 1.6apg, 1.3spg, FGP:39.7%, 3PT: 15.4%, FT: 68.1%

2018-2019: Pallacanestro Femminile Broni (Italy-Serie A1, starting five): 24 games: 7.8ppg, 6.8rpg, 2.5apg, 1.0spg, FGP:43.4%, 3PT: 37.0%, FT: 55.4%

2019-2020: Della Fiore Broni (Italy-Serie A1): 11 games: 7.7ppg, 7.0rpg, 1.1apg, FGP: 56.9%, 3PT: 15.4%, FT: 67.7%